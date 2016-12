Det sker i dag

1) Tab og vind med 2016



Årets sidste handelsdag er sidste chance for at lukke positioner, inden kalenderåret starter forfra.



For investorer, der i løbet af året har vundet og tabt på aktieinvesteringer, er fredag dermed også sidste mulighed for at realisere f.eks. tab, der kan trækkes fra skatteregnskabet for ens samlede gevinst.



For investorer med større positioner i f.eks. Novo Nordisk, der har taget en solid kurslussing i løbet af 2016, kan det være praktisk at tage tabet på denne side af nytår – husk at regne det igennem først.





2) Topchefernes nye år



For nogle af de største sværvægtere i dansk erhvervsliv bliver 2017 det første hele kalenderår i spidsen for virksomhederne.



Det gælder for Lars Fruergaard Sørensen, der mandag morgen formelt overtager depechen fra Lars Rebien Sørensen som adm. direktør i Novo Nordisk.



Også Søren Skou kan indlede et helt nyt kalenderår som førstestyrmand i Mærsk-koncernen.



Derudover skal også Christian Hyldahl forberede sig på at stå i spidsen for gigantpengetanken ATP, hvor han blandt andet har varslet en øget risikoappetit i koncernens investeringer.





3) Godt nytår!



Børsen Online ønsker sine læsere et godt nytår og håber på et godt og

lykkebringende 2017 til alle.