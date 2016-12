Rusland udelukker eksplosion som årsag til flystyrt

Relateret indhold Tilføj søgeagent BBC Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer BBC

Ruslands forsvarsministerium slår nu fast, at det var hverken en brand eller en eksplosion, der juledag fik et russisk militærfly til at styrte i Sortehavet.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Ministeriet oplyser torsdag, at vraget ikke viser tegn på skader, der kunne være forårsaget af ild eller af en eksplosion.



Dermed peger sporene stadig i retning af, at defekte vingeflapper var skyld i ulykken, der kostede de 92 mennesker om bord livet.



De første undersøgelser af flyets sorte boks viser ifølge BBC, at flapperne ikke bevægede sig korrekt i forhold til hinanden.



Piloterne mistede kontrollen, fordi flyet befandt sig i en "kritisk vinkel".



- Flapperne, helvede!, var besætningens sidste ord fra cockpittet.



Den sorte boks med flyvedata fra militærflyet blev bjærget fra Sortehavet onsdag.



I alt befandt 84 passagerer og otte besætningsmedlemmer sig på flyet, der styrtede kort efter sin start fra den russiske by Sotji tidligt søndag morgen.



Allerede senere søndag konstaterede det russiske forsvarsministerium, at der ikke var nogen overlevende.



Blandt de omkomne var blandt andre mere end 60 medlemmer af Den Røde Hærs Kor - også kendt som Alexandrovs Ensemble.



Flyet var på vej til den russiske Hmeimim-luftbase, der ligger i byen Latakia i Syrien.



Koret skulle her fejre nytår med de russiske soldater i landet.



Flyet var af typen Tu-154, der også tidligere har været indblandet i styrt. Det blev udviklet i 1960'erne og har indtil for få år siden været et af de mest almindelige passagerfly i Rusland.



