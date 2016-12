Efterspørgsel efter metalstøv fra aluminium, kobolt og andre industrimetaller ventes at skyde i vejret i løbet af det næste årti, da 3D-print-teknologi bliver mere og mere brugt.



Det skriver Wall Street Journal.



3D-prints udvikling medfører flere hundrede mio. dollar i nye investeringer på et nichemarked, der daterer flere tusinde år tilbage, nemlig markedet for metal i pulverform.



Den nye type printere bruger således metalpulver i et større antal produkter fra medicinske implantater. Der bruges for eksempel titanium, til rumskibsdele, der består af nikkellegeringer. Sidstnævnte bliver eksempelvis brugt af SpaceX, der er ejet af Tesla-grundlægger Elon Musk.



Efterspørgslen efter metaller ventes at stige markant i næste årti, specielt fra industrier, som bruger skræddersyede dele. Idtechex, der er et researchselskab, forudser at det globale 3D-pulvermarked vil have en værdi på over 5 mia. dollar i 2025 mod nuværende 250 mio. dollar.



Selskaber, der har investeret i produktionsanlæg, er blandt andet amerikanske Alcoa og Arconic.



/ritzau/FINANS