BØRSEN



MOBILEPAY VIL OVERHALE RIVALER MED NYE LYNBETALINGER



Mobilepay gør enkle og lynhurtige betalinger mulig på både Iphone og Android-telefoner. Dermed bliver Mobilepay en af verdens førende mobile betalingsløsninger, vurderer Mobilepays chef. Han peger på, at partnerskaber skal presse globale aktører i Norden.

DANKORT-FORHANDLINGER LØBER IND I 2017



Der har i længere tid været forhandlinger mellem Nets og Danske Bank, der står bag Mobilepay, om at integrere det mobile dankort i bankens betalingsløsning, Mobilepay.

KONKURS I ENDLESS ÅBNER MULIGHEDER FOR KASI-JESPER



Konkursen i smykkefirmaet Endless Jewelry åbner nye døre for selskabets tidligere hovedejer Jesper Nielsen og hans nyeste sats i smykkebranchen, Amazing Jewelry.

BRANDALARM TAGER MARKEDSANDELE I 2017



Virksomheden Daspos vil sælge brandalarmer, der opdager brande, inden de udløses, til halvdelen af verdens krydstogtskibe i 2017. Firmaet leverer allerede alarmer til hele Mærsks flåde.





BERLINGSKE BUSINESS



LIVET SOM FRONTFIGUR FOR EN GLOBAL VIRKSOMHED SLIDER PÅ FAMILIEN



Livet som topchef i en global virksomhed slider hårdt på den nærmeste familie. Det indrømmer Novo Nordisks Lars Rebien Sørensen, der erkender, at han med sit karriereliv i medicinalgiganten har lagt et enormt pres på sin hustru. Det er karrierens pris, noterer han.

CARLSBERG VIL SÆLGE ØL PÅ TRÆFLASKER



I 2018 er Carlsberg klar med en ny laske, som er lavet af træfibre, og som derfor er bionedbrydelig. Den bliver taget vel imod fra forskellige sider, men det er ikke første gang, Carlsberg forsøger sig med gammel øl på nye flasker.





JYLLANDS-POSTEN ERHVERV



STORKUNDER SENDER NETS I MODVIND



Danske Banks Mobilepay meldte sig i november klar som udfordrer til Nets’ indtjeningsmotor, Betalingsservice, med løsningen Mobilepay Invoice. Nu inviterer nogle af landets største energi-, tele- og forsikringsselskaber, som i dag sender millioner af regninger ud via Nets' Betalingsservice, Mobilepay indenfor. For der er brug for konkurrence, pointeres det.

BOLIGRENTERNE FALDER IGEN



Der er en ekstra julegave på vej til dem, der skal købe bolig eller de boligejere, der skal lægge lån om. Renterne falder, og det er primært lån med længere løbetid, der nyder godt af det.

/ritzau/FINANS