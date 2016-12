Relateret indhold Tilføj søgeagent Jyllands-Posten

Der er i dag under 1000 bankfilialer i Danmark.



Det er en tilbagegang på 74 procent siden begyndelsen af 1980'erne, hvor der var 3656 filialer, viser en optælling foretaget af Jyllands-Posten.



Selv de landsdækkende bankers kunder skal køre langt for at få fingre i deres egne penge, fordi mange filialer i dag er pengeløse.



Eksempelvis har en Nordea-kunde i Tønder næsten 80 kilometer til nærmeste filial med kassebetjening. Med offentlig transport koster det 142 kroner og tager knap halvanden time.



Nordea mener, at man kan hæve penge, når man handler, eller i hæveautomater.



Men en del ældre ser fraværet af filialer som et problem.



/ritzau/