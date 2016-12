En af de mest fremtrædende afhoppere fra Nordkorea taler ud og siger i en redegørelse til et parlamentsudvalg i Sydkorea ifølge BBC, at han forlod sit land på grund af voksende desillusion omkring regimets leder, Kim Jong-un.



Ifølge afhopperen, Thae Yong Ho, lever nordkoreanerne under slavelignende forhold.



Myndighederne i Sydkorea meddelte i august, at Thae Yong Ho, der var rådgiver og ambassadørens stedfortræder på den nordkoreanske ambassade i London, var hoppet af til Sydkoreas demokratiske system.



Thae Yong Ho har siden været igennem en række intensive afhøringer gennemført af den sydkoreanske efterretningstjeneste, som har til opgave at afsløre spioner.



Ifølge den sydkoreanske politiker Lee Cheol-Woo var Thae i stadig stigende grad blevet opmærksom på de "grusomme realiteter", der præger tilværelsen i Nordkorea.



- Der er mange højtplacerede nordkoreanere, som lider af depression, fordi de kommer til at leve som slaver i lang tid, hvis Kim Jong-un kommer til at lede landet i årtier, siger Lee med henvisning til udtalelser fra den afhoppede diplomat.



Thae, der har forklaret, at han har lært om demokrati ved at se sydkoreanske film og dramaer, siger, at Kim Jong-un er fuldstændigt optaget af at få udviklet landets atomvåbenprogram, og at penge eller indrømmelser næppe vil få den nordkoreanske leder til at opgive den ambition.



Avisen Sunday Express skriver, at Thae skulle være blevet beordret til at bestikke en ansat i det britiske forsvar til at afsløre atomare hemmeligheder.



Omkring 1000 mennesker flygter eller hopper af fra Nordkorea hvert år. Regimet beskyldes for at være et af de mest undertrykkende i verden. Flere og flere privilegerede nordkoreanere er blandt afhopperne.



I den nordkoreanske propaganda blive afhoppere beskyldt for at være "afskum", der er stukket af med statslige midler, og som har voldtaget mindreårige og spionerer for Vesten.



Næsten 30.000 nordkoreanere er flygtet fra fattigdom og undertrykkelse i deres hjemland og har søgt tilflugt i Sydkorea.



/ritzau/