Rusland: Syriens regering og opposition forhandler

Ruslands udenrigsministerium siger, at den syriske regering og den syriske opposition fører forhandlinger om et muligt møde i Astana i Kasakhstan, skriver nyhedsbureauet Interfax.



Præsident Vladimir siger, at det næste skridt i Syrien er en landsomfattende våbenhvile, og han har antydet, at det er rigtigt at bevæge sig mod en politisk løsning i landet.



Putin er nået til enighed med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, og med den syriske præsident, Bashar al-Assad, om at holde syriske fredsforhandlinger i Kasakhstans hovedstad, Astana.



Disse forhandlinger vil finde sted ud over de forhandlinger, som finder sted under forsæde af FN i Genève, siger Putin.



Et organ for de syriske oprørsgrupper afviser imidlertid rapporterne om forhandlinger med regeringen i Damaskus.



- Vi i forhandlingskomitéen har helt klart ikke nogen forbindelse til denne sag, siger George Sabra, der er medlem af Den Høje Forhandlingskomité (HNC), som omfatter en række forskellige af de vigtigste moderate oppositionsgrupper.



Grupperne omfatter Den Frie Syriske Hær. De deltog i fejlslagne fredsforhandlinger tidligere i år.



HNC blev oprettet i Saudi-Arabien med støtte fra Riyadh i december 2015.



Kasakhstans præsident, Nursultan Nasarbajev, der besøger Moskva i disse dage, siger, at han gerne vil have repræsentanter fra Rusland, Iran, Tyrkiet og Syrien til møde i Kasakhstans hovedstad.



