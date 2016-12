Rusland: Obama ønsker at komplicere global situation

Ruslands udenrigsministerium siger, at præsident Barack Obamas administration forsøger at komplicere den globale situation, inden det amerikanske præsidentskifte i næste måned.



Det skriver nyhedsbureauet RIA ifølge Reuters.



- Den amerikanske beslutning om at lempe restriktioner for våbenforsyninger til syriske oprørere er "en fjendtlig handling", som udgør en direkte trussel mod russiske krigsfly og russisk mandskab i Syrien, siger det russiske udenrigsministerium ifølge RIA.



Obama ophævede tidligere i denne måned en del restriktioner for våbenforsyninger til syriske oprørere.



Rusland siger, at beslutninger kan medføre, at våben havner i hænderne på "terrorister".



Talsmænd for Rusland sagde for få dage siden, at stort set al dialog mellem Rusland og USA er frosset fast.



- Vi kommunikerer ikke med hinanden. Eller vi gør det kun minimalt, sagde en talsmand for Kreml, Dmitrij Peskov.



Han bliver imidlertid modsagt af en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, som insisterer på, at USA og Rusland fortsat har diplomatiske kontakter på en række områder.



- Der er betydelig uenighed mellem USA og Rusland på enkelte områder. Det er velkendt, men der er ikke tale om et brud i dialogen, siger den amerikanske talsmand John Kirby.



USA's kommende præsident har indvarslet en ny linje over for Rusland, der virker langt mildere stemt over for den russiske præsident Vladimir Putins styre end Obamas.



Putin har også selv gjort det klart, at Rusland er klar til et samarbejde med den kommende Trump-administration.



/ritzau/Reuters