Antallet af indbrud i julen er faldet med en tredjedel

Over julen har langt færre fået besøg af ubudne gæster end i samme periode sidste år.



Ifølge Rigspolitiets opgørelse er antallet af juleindbrud faldet med cirka en tredjedel i forhold til året før.



Det samlede antal indbrud i juledagene mellem 20. og 26. december er landet på 760. I 2015 blev der anmeldt 1205 indbrud i julen.



I løbet af juledagene har politiet haft et målrettet fokus på indbrud og har anholdt 15 personer, som er mistænkt for indbrud.



Fra 26. til 27. december har politiet registreret 125 indbrud.



/ritzau/