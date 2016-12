Thorsminde fik de værste vindstød

Relateret indhold Tilføj søgeagent DMI

Vadehavet

Limfjorden Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer DMI

Stormen Urd er ved at trække sig væk fra Danmark.



Værst var stormen på den jyske vestkyst, hvor der i Thorsminde blev målt vindstød på 37,8 meter per sekund. Det svarer til orkanstyrke.



- Vinden har aftaget i stort set hele landet. Det er kun ved nordkysten på Sjælland, at vi stadig måler vindstød af stormstyrke, så det værste er overstået, siger vagthavende ved DMI Dan Nilsvall.



Mens vindene så småt lægger sig, holder DMI øje med vandstanden, der fortsat er truende.



- Vandstanden er faldet på Vestkysten ved Vadehavet, men i Limfjorden og de danske farvande falder vandstanden først i løbet af dagen, måske henad aftenen, siger Dan Nilsvall.



DMI er endnu usikre på, hvornår vandstanden stopper med at stige, men gætter på, at den kulminerer inden for én til tre timer.



Værst står det til omkring Roskilde Fjord, hvor man er nervøs for, at vandet kan oversvømme boligområder.



- Mellem Frederiksund og Roskilde, ved Jyllinge, begynder vandet at komme lidt for tæt på de huse, der ligger nede ved vandet, siger Dan Nilsvall.



Beredskabet forsøger lige nu at holde vandet tilbage blandt andet med mobile dæmninger.



Området har ved tidligere storme været hårdt prøvet. I december 2014 var der stormflod som følge af stormen Bodil, der gav store ødelæggelser.



/ritzau/