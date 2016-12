Relateret indhold Tilføj søgeagent Peterson

En kombination af mange julerejsende og stærk blæst har mandag eftermiddag nærmest sat trafikken i stå på dele af Storebæltsbroen.



Det er særligt strækningen fra Fyn til Sprogø, hvor bilerne snegler sig afsted, oplyser Vejdirektoratet.



Her anslår vagthavende Nicholas Peterson, at der er tale om en kø på tre-fire kilometer.



- Det går meget stille derude. Jeg tror, det er på grund af kraftig vind og juletrafikken, der skal afvikles, siger han.



Omkring klokken 14 vurderer han dog, at de fleste julerejsende er nået hjem. Men i timerne fra klokken 11 har det været slemt.



- Det har været mellem Aarhus og Vejle, på Fyn og på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, at det er gået meget langsomt. Det virker til så småt at stilne af, siger Nicholas Peterson.



/ritzau/