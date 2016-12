Rusland stryger terror fra liste over årsager til flystyrt

De første ofre for et flystyrt i Sortehavet juledag er blevet fløjet til Moskva.



Ligene skal nu identificeres for at give familier og pårørende vished om deres kæres skæbne.



Samtidig meddeler de russiske myndigheder, at efterforskere anser det for usandsynligt, at et terrorangreb er årsag til tragedien. Det oplyser en Kreml-talsmand mandag.



- De (efterforskerne, red.) undersøger alle muligheder. Det er stadig for tidligt at sige noget endnu. Men muligheden for at der skulle være tale om en terrorhandling står langt fra toppen af listen, siger Dmitrij Peskov ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Netop mandag er national sørgedag i Rusland for at mindes de 92 ofre for flystyrtet.



Flere end 60 medlemmer fra Den Røde Hærs Kor var om bord, da flyet styrtede ned julemorgen kort efter start fra byen Sotji.



Det russiske forsvarsministerium siger, at flyet forsvandt fra radarskærmene klokken 6.25 Moskva tid (klokken 3.25 dansk tid). Flyet kom fra Moskva og havde tanket op i Sotji.



Flyet havde 84 passagerer om bord og otte besætningsmedlemmer. Ingen af dem overlevede. Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass er ti lig og 86 ligdele indtil videre blevet fløjet til Moskva for at blive identificeret.



Flyet var på vej til byen Latakia i Syrien. Det skulle til den russiske Hmeimim luftbase i den syriske middelhavsby.



Den Røde Hærs Kor kendes også som Alexandrovs Ensemble. Passagerlisten viser, at også dirigenten for Den Røde Hærs Kor, Valerij Khalilov, var med om bord.



Koret var på vej til Syrien for at fejre nytåret med de russiske soldater i landet.



Flyet var af typen Tupolev Tu-154, der tidligere har været involveret i styrt. Det blev udviklet i 1960'erne og har indtil for få år siden været et af de mest almindelige passagerfly i Rusland.



/ritzau/