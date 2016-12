Stormen Urd stopper færgetrafik til Tyskland

Relateret indhold Tilføj søgeagent Scandlines

DMI har varslet storm, stormflod og forhøjede vandstande for store dele af landet.



Det får nu Scandlines til at aflyse alle afgange fra Gedser og Rostock fra klokken 11.00 mandag. Afgangene er aflyst frem til tirsdag klokken 11.00.



- Scandlines anbefaler både fragt- og passagerkunder at benytte den alternative overfart fra Rødby til Puttgarden, hvor færgerne sejler efter planen, skriver Scandlines.



Også Bornholmerfærgen er påvirket af stormudsigterne.



Her er afgangen fra Rønne klokken 18.30 fremrykket til klokken 16.30. Og afgangen fra Ystad klokken 20.30 ændret til 18.30.



Kunderne er automatisk overflyttet til de tidligere afgange.



De mange danskere, der skal hjem fra juleferie, kan også risikere problemer med stormen, der har fået navnet Urd.



- Vores råd er egentlig bare, at folk kører så hurtigt som muligt, siger vagthavende Nicholas Petterson fra Vejdirektoratet.



På Vejlefjordbroen frarådes der allerede kørsel med vindfølsomme køretøjer på grund af den kraftige blæst.



Vejdirektoratet afventer om den tiltagende vind kan give flere restriktioner i løbet af dagen, og ultimativt kan lukke broerne.



Danske Beredskabers medlemmer har brugt de seneste dage på at forberede sig på stormen.



- Vi forebygger der, hvor vi kan, og vi har selvfølgelig indkaldt alt disponibelt mandskab til at hjælpe til, hvor det er relevant", fortæller sekretariatschef Bjarne Nigaard, Danske Beredskaber.



De seneste dage er der opsat dæmninger, der forhåbentligt skal afhjælpe eventuelle vandmasser i at trænge ind i beboelsesområder.



- Vi håber selvfølgelig altid på, at vi har opsat for mange dæmninger og lavet for mange sandsække, men vi tager ingen chancer. Vi har op mod 1800 mand på vagt landet rundt, og hvis vi kommer i bekneb, så kan vi tilkalde flere frivillige, siger Bjarne Nigaard.



/ritzau/