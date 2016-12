Relateret indhold Tilføj søgeagent Rigspolitiet Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Rigspolitiet

Julen bringer mange steder lys og glæde med sig, når helligdagene bliver brugt med familie eller venner.



Men andre steder følger der en slem oplevelse i hælene på de gode. For mange danskere vender hvert år hjem fra julemiddagen til en slem overraskelse, når der har været indbrud i hjemmet.



I år er langt færre dog vendt hjem til et plyndret hus 25. december end sidste år.



Hvor der i løbet af døgnet 25. december i år er registreret 169 sager om indbrud, så var det tilsvarende tal sidste år 301. Det er et fald på knap 44 procent.



Det oplyser Rigspolitiet mandag morgen.



Også i dagene op til juleaften ser det bedre ud i år. Mellem 20. og 24. december har politiet i år modtaget 465 anmeldelser om indbrud mod 704 sidste år. Det er et fald på knap 34 procent.



