Den britiske popsanger George Michael er død 53 år gammel.



Det oplyser hans udgiver ifølge BBC sent søndag aften.



Sangeren "døde fredeligt i sit hjem".



- Det er med stor sorg, at vi kan bekræfte, at vores elskede søn, bror og ven George døde fredeligt derhjemme i julen, udtaler udgiveren i en erklæring ifølge BBC.



- Familien beder om, at dens privatliv respekteres i denne vanskelige og følelsesmæssige tid. Der vil ikke komme yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.



George Michael begyndte sin karriere i bandet Wham! i 1980'erne og fortsatte sin karriere som succesfuld solist.



Ifølge Thames Valley Police er der ikke nogen mistænkelige omstændigheder omkring sangerens død.



Lokale myndigheder oplyser ifølge BBC, at en ambulance blev kaldt ud til en ejendom i Goring i Oxfordshire, der ligger nordvest for London, søndag klokken 13.42 lokal tid.



Sangeren, der blev født Georgios Kyriacos Panayiotou i det nordlige London, solgte mere end 100 millioner album i løbet af sin karriere, der spænder over næsten fire årtier.



/ritzau/