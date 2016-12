Spar penge på strømforbruget første juledag

Relateret indhold Tilføj søgeagent Energitilsynet Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Energitilsynet

1. juledag vil det blæse det så meget, at landets vindmøller producerer langt mere strøm, end forbrugerne aftager. Derfor bliver elprisen negativ, hvilket sker meget sjældent. Tidligere eksempler er 2013 og 2015.



Er man kunde hos eksempelvis Vindstød.dk, betaler energiproducenterne penge til kunderne for den strøm, de bruger 25. december.



Det kommer titusinder af kunder til gode, oplyser selskabets direktør, Morten Nissen Nielsen. Man skal dog stadig betale afgifter af sit forbrug.



- 25. december er en dag, hvor der generelt ikke bruges meget strøm, fordi alle virksomheder er lukket. Så med kombinationen af 1. juledag, weekend, stor produktion og lavt forbrug havner vi i denne situation, siger han.



Mange vindmølleejere har på forhånd solgt deres strøm til en fast pris. De er glade for, at elproduktionen er høj, når det blæser meget.



- Derfor lukker de ikke deres produktion ned, og det betyder jo, at der bliver overproduktion af strøm, siger Morten Nissen Nielsen.



De kunder, der kan få glæde af de negative elpriser søndag, er dem, som har en variabel prisaftale med forsyningsselskabet. Hvis man har en fastprisaftale, ligger elprisen i sagens natur fast.



Men selv om forbrugeren sparer på elprisen, skal man fortsat betale skatter og afgifter. Så det vil stadig koste penge at tænde for kontakten søndag.



- Men det siger noget om potentialet og mulighederne i den grønne omstilling, vi er i gang med. Hvis vi nu havde en masse elbiler i Danmark, så kunne hele landet jo lade dem op en dag som søndag, siger Morten Nissen Nielsen.



Vindstød.dk baserer sin elforsyning på godt 2500 vindmøller - eller over halvdelen af Danmarks landvindmøller. Energiselskabet blev i 2015 af Energitilsynet kåret som landets billigste.



Prisen på strøm fastsættes normalt dagen før på den skandinaviske elbørs Nordpool og er baseret på vejrudsigten.



/ritzau/