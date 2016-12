To mænd er blevet anholdt i den tyske by Duisburg mistænkt for at planlægge et terrorangreb mod et indkøbscenter, oplyste politiet fredag.



Ifølge politiet er der tale om to brødre på henholdsvis 28 og 31 år, der stammer fra Kosovo.



De skal have planlagt et angreb mod et indkøbscenter i Oberhausen nær grænsen til Holland.



"Vi er i gang med at undersøge, hvor langt de var nået i deres forberedelser, og om der er flere personer involveret," sagde politiet.



Målet for deres plan var et angreb mod shoppingcentret Oberhausen Centro.



/ritzau/AFP