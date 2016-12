Relateret indhold Tilføj søgeagent Islamisk Stat Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Islamisk Stat

Mindst 88 civile er dræbt under tyrkiske luftangreb mod en by i Syrien, der har været under kontrol af Islamisk Stat.



Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, som sædvanligvis er velorienteret om krigens udvikling i Syrien.



Angrebene mod byen Al-Bab fandt sted torsdag og kostede 72 civile livet. 21 af de dræbte er børn, hed det.



Nye tyrkiske luftangreb fredag morgen dræbte yderligere 16 civile, heraf var 3 børn.



Ifølge Det Syriske Observatoriums leder, Abdel Rahman, er det de blodigste angreb, som Tyrkiet har foretaget, siden det greb ind i den syriske krig i slutningen af august.



/ritzau/AFP