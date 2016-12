Berlin-angriber er skudt og dræbt i Milano

Opdateret kl. 11.30 - Italiens indenrigsminister bekræfter, at en politipatrulje har skudt og dræbt den formodede Berlin-angriber.



Tuneseren Anis Amri har været eftersøgt for drabet på 12 mennesker på et julemarked i den tyske hovedstad.



Samtidig var der fredag formiddag en melding ude over hele Europa om, at politiet i Aalborg leder efter en mand, der angiveligt svarer til signalementet på den 24-årige tuneser.



Tuneserens identitetspapirer og fingeraftryk er fundet i den lastbil, som han mandag kørte ind i julemarkedet i Berlin med fuld fart.



/ritzau/Reuters