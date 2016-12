Politi: Eftersøgt fra Berlin-angreb kan være i Aalborg

En person med et signalement svarende til den eftersøgte mand fra angreb i Berlin er observeret i området omkring Eternitten i Aalborg.



Det oplyser Nordjyllands Politi fredag formiddag på Twitter.



- Politiaktion i området omkring Eternitten, Aalborg. Vi henstiller til, at folk holder sig væk fra området. Ingen adgang til området, lyder det fra politiet.



Det er den 24-årige tuneser Anis Amri, der mistænkes for at stå bag angrebet mod et julemarked i den tyske hovedstad mandag aften.



Det fremgår ikke, hvem der mener at have set den mistænkte i Aalborg.



Ifølge politiet er den person, som er blevet set, en mand på 20-30 år.



Han er iført sort tophue og briller. Han har sort fuldskæg og medbragte en sort skuldertaske.



/ritzau/