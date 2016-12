Relateret indhold Tilføj søgeagent Expressen

Svensk politi har afspærret en del af terminal 2 i lufthavnen Arlanda for at kontrollere et fly, som er ankommet fra Berlin.



Ifølge Swedavia er der tale om et Air Berlin-fly. Det skal være landet klokken 18.53, skriver kanalen SVT.



Den svenske radiokanal P4 Stockholm har en medarbejder på stedet. Hun skal med det fly, som undersøges, til Berlin.



"Politiet har afspærret en del af terminal 2. Man har tømt Air Berlin-flyet, og passagererne er blevet bedt om at vente. Jeg skulle have været med flyet til Berlin. Men det er nu forsinket en time," siger Ann Törnkvist til kanalen.



Ifølge tabloidavisen Expressen har politiet i Sverige modtaget oplysninger om, at Anis Amri, der mistænkes for anslaget i Berlin, skal være på vej til Sverige.



Politiet vil ikke svare på, om aktionen kan have forbindelse til angrebet i Berlin mandag aften, da 12 personer blev dræbt på et julemarked. Det skete, da en lastbil drønede ind i et julemarked i den tyske hovedstad.



Anis Amri eftersøges over hele Europa. Tysk politi har udstedt en arrestordre på ham.



Tuneseren forlod i 2011 sit hjemland, hvor han var anklaget for væbnet røveri. Efterfølgende blev han idømt en længere fængselsstraf in absentia.



På det tidspunkt var han allerede hoppet på en båd sammen med en gruppe flygtninge. Han ankom i februar samme år til Italien, hvor han blev dømt og fængslet for flere lovovertrædelser.



I 2015 var han igen fri fod. Det lykkedes ham - tilsyneladende på grund af diplomatisk træghed - at undslippe udlevering til Tunesien. I stedet rejste han til Tyskland, hvor han har været i søgelyset for at planlægge terror.



/ritzau/