Trump udpeger kampagnechef Conway til præsidentrådgiver

USA's kommende præsident, Donald Trump, har gjort sin kampagnechef, Kellyanne Conway, til sin præsidentrådgiver.



Det fremgår af en erklæring fra Trump-lejren.



Det har længe stået klart, at Conway skulle have en betroet stilling i Det Hvide Hus.



Hun var under valgkampen Trumps øjne og øren. Hun har ved flere lejligheder måtte udrede nogle af hans mere kontroversielle kommentarer over for amerikansk presse,



Trump skriver i erklæringen, at Conway "spillede en afgørende rolle i min sejr" over demokraten Hillary Clinton.



- Hun er en utrættelig og vedholdende fortaler for min dagsorden, og hun har utrolig indsigt i, hvordan man effektivt kommunikerer vort budskab, siger han.



/ritzau/Reuters