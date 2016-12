Eftersøgt tunesers fingeraftryk fundet på lastbildør

Relateret indhold Artikler

Det tyske politis mistanke mod den 24-årige tuneser Anis Amri synes torsdag at være blevet forstærket.



Ifølge Reuters fortæller tyske medier, at man har fundet fingeraftryk, der matcher tuneserens, på døren til den lastbil, der mandag blev brugt i angrebet på julemarkedet på Breitscheidplatz i Berlin.



Dermed peger yderligere et spor på, at det var den mistænkte, der stod bag angrebet.



Politiet har tidligere fundet identitetspapirer tilhørende den 24-årige i lastbilens førerhus.



Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa stammer oplysningerne fra medierne Süddeutscher Zeitung, NDR og WDR. Dpa har endnu ikke selv kunnet få oplysningen bekræftet.



/ritzau/