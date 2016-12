Myrdet ambassadør bisættes ved ceremonier i Moskva

Ved en ceremoni i Ruslands udenrigsministerium er der torsdag formiddag taget afsked med den myrdede ambassadør i Tyrkiet, Andrej Karlov.



Karlov blev mandag skudt og dræbt af en 22-årig tyrkisk betjent i civil, da han mødte op på en fotoudstilling i den tyrkiske hovedstad, Ankara.



Gerningsmanden råbte "Gud er stor" og "glem ikke Aleppo", da han ni gange skød mod ambassadøren.



Diplomater og familiemedlemmer var mødt op i den høje Stalin-bygning, der huser det russiske udenrigsministerium.



Premierminister Dmitrij Medvedev og udenrigsminister Sergej Lavrov lagde blomster ved Karlovs kiste.



Præsident Vladimir Putin udtrykte kort sin deltagelse og sad et øjeblik ved kisten sammen med Karlovs enke, som havde et sort slør for ansigtet.



Karlov var en erfaren diplomat, som i 2013 blev sendt til Ankara som ambassadør.



Rusland og Tyrkiet har begge betegnet drabet på ambassadøren som et fejlslagent forsøg på at ødelægge tilnærmelsen mellem de to lande.



Senere torsdag fortsætter begravelsesceremonien i Frelser-katedralen i Moskva. Her vil overhovedet for den ortodokse kirke lede den religiøse bisættelse.



På grund af bisættelsen har Putin udsat sit årlige pressemøde, hvor almindelige russere kan stille ham spørgsmål. Det bliver nu fredag i stedet for torsdag.



/ritzau/Reuters