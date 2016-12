Bild: Fire er anholdt efter lastbilangreb i Berlin

Relateret indhold Tilføj søgeagent Twitter Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Twitter

Tysklands føderale anklager bekræfter, at fire personer med kontakter til en eftersøgt tuneser fra Berlin-angrebet, er anholdt, skriver avisen Bild ifølge Reuters.



En medarbejder på Bild skriver på Twitter, at politifolk kokken 6.30 torsdag morgen slog en dør ind i en lejlighed og ransagede stedet.



Det er ikke umiddelbart nogen officiel bekræftelse fra den tyske anklagemyndighed på Bilds oplysning.



Tuneseren Anis Amri mistænkes for mandag aften at have kørt en stor lastbil gennem et julemarked i det centrale Berlin med fuld fart. 12 mennesker mistede livet, og mange flere blev kvæstet.



Den tyske regering betragter det som en terroraktion.



/ritzau/Reuters