Private biler strømmer ud af krigsramte Aleppo

Køretøjer strømmer torsdag morgen ud af den krigshærgede syriske by Aleppo, efter at FN har overvåget evakueringen af byen natten igennem.



- Evakueringen er stadig i gang, overvågningsfolk er stadig på stedet. Omkring 300 private biler har forladt byen i løbet af natten og her til morgen, fortæller en FN-diplomat, som befinder sig i Syrien, til Reuters.



Onsdag aften kom meldingen om, at det syriske regime er tæt på at have kontrol over hele byen. En lille enklave skulle dog stadig være på oprørernes hænder.



Både talsmænd for oprørerne og FN mener ikke, at evakueringen af oprørere og civile er slut endnu. Tusindvis befinder sig stadig i det oprørskontrollerede område, siger en talsmand for oprørerne til Reuters.



Oprørernes tilbagetrækning fra Aleppo markerer den største sejr for præsident Bashar al-Assads styrker i den næsten seks år lange borgerkrig.



Byen har siden 2012 været opdelt mellem oprørerne i den østlige del af byen og regeringstropperne i den vestlige.



Omkring 30.000 mennesker var onsdag blevet evakueret fra byen. Det oplyser Den Internationale Røde Kors Komité efter en ugelang evakuering, hvor busser og ambulancer fra Syrisk Arabisk Røde Halvmåne har transporteret folk ud af byen.



Krista Armstrong, en talskvinde for Røde Kors, siger til Reuters, at evakueringen fortsat vil tage "temmelig lang tid, formentligt det meste af i dag (torsdag, red.)”.



De evakuerede er hovedsageligt blevet kørt til de regeringskontrollerede områder i den vestlige del af Aleppo og til Idlib-provinsen.



Mindst 435 syge og sårede er blevet evakueret af ambulancer, heriblandt en del børn som har brug for behandling for deres traumer, oplyser Verdenssundhedsorganisationen, WHO.



De mest syge er blevet kørt til behandling i Tyrkiet.



