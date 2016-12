Skatteadvokat: Airbnbs nej til dansk aftale er meget hul

Det er en omgang tynd te, når udlejningsportalen Airbnb siger, at man ikke vil indgå en skatteaftale i Danmark, fordi man er bekymret for kundernes privatfølsomme oplysninger.



Det mener skatteadvokat og lektor ved Aarhus Universitet Torben Bagge.



- Det er en bemærkelsesværdig forklaring, som Airbnb kommer med. Skat er jo i forvejen i besiddelse af millionvis af personfølsomme oplysninger, så deres begrundelse er meget, meget hul, siger han.



Airbnb siger ifølge Politiken nej tak til den danske regerings bud på en ny skatteaftale.



Aftalen skulle gøre det muligt at kontrollere skattebetalingerne fra de tusindvis af danskere, der tjener penge på at leje deres private boliger ud gennem Airbnb.



Men det vil Airbnb ikke gå med til.



- Nu skal jeg jo ikke beskylde nogen for noget, men man må bare sige, at der er kæmpe besparelser hos Airbnb, hvis ikke der skal betales skat, siger Torben Bagge.



Hotelbranchens interesseorganisation, Horesta, påpeger, at regeringen senest har fremlagt et forslag til en ny taxalov, der tager højde for nye spillere på markedet.



Horesta forstår ikke, hvorfor skatteminister Karsten Lauritzen (V) ikke tager samme midler i brug over for Airbnb.



Den argumentation køber Torben Bagge dog ikke helt.



- Det har jeg lidt svært ved at følge, men selve frustrationen forstår jeg godt. Det er bare enormt svært at sidestille de to brancher, siger han.



/ritzau/