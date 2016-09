Det rumænske flyselskab Blue Air åbner næste sommer sin første rute fra Københavns Lufthavn. Ruten går til den rumænske hovedstad Bukarest, og flyselskabet vil flyve mellem de to hovedstæder tre gange om ugen.



Det oplyser Københavns Lufthavne i en pressemeddelelse.



- Bukarest er en spændende destination både for forretningsrejsende og turister. Vi kan se, at der især er efterspørgsel blandt svenske rejsende, og at der er mange af vores rejsende, der i dag flyver indirekte. De kan fremover vælge mellem endnu flere afgange og dermed få kortere rejsetid, siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, i pressemeddelelsen.



Ruten ventes at blive åbnet den 2. juni 2017.



Blue Air har eksisteret i 12 år og havde i 2015 over 2 mio. passagerer. Selskabet forventer at passere 3,2 mio. passagerer i år.



/ritzau/FINANS