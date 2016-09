Anklagemyndigheden kræver Det Kongelige Teater idømt en bøde på 1,7 millioner kroner for at have ansat en udlænding uden opholdstilladelse gennem syv år.



Udlændingen har ifølge anklagemyndigheden ved Københavns Politi været ansat ved teatret fra efteråret 2007 og frem til efteråret 2014.



Den pågældende havde ifølge anklagemyndigheden ikke arbejdstilladelse i Danmark. Faktisk havde personen ikke engang opholdstilladelse. Vedkommende opholdt sig med andre ord ulovligt i landet.



Det Kongelige Teater har gennem sin kommunikationsafdeling afvist at kommentere sagen.



/ritzau/