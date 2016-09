Betjente såret i protester efter nyt drab på afroamerikaner i USA

Relateret indhold Tilføj søgeagent The Washington Post Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer The Washington Post

12 politibetjente er kommet til skade under protester i byen Charlotte i den amerikanske delstat North Carolina tirsdag aften lokal tid.



Protesterne brød ud, efter at en afroamerikansk mand var blevet skudt og dræbt af politiet tidligere på dagen.



Det rapporterer flere amerikanske medier, heriblandt The Washington Post og USA Today.



43-årige Keith Lamont Scott blev skudt og dræbt tirsdag eftermiddag på en parkeringsplads foran et lejlighedskompleks i byen.



Ifølge politiet var Scott i besiddelse af et skydevåben, da han steg ud af sin bil, som betjentene bad ham om. Han udgjorde således en alvorlig trussel mod betjentene, mener politiet.



Drabet sker blot dagen efter, at politiet i Tulsa, Oklahoma, offentliggjorde en video, der viser, hvordan politiet skyder og dræber en sort mand, hvis bil er gået i stå på en vej uden for byen i fredags.



Den 40-årige Terence Crutcher var tilsyneladende ubevæbnet, skriver flere amerikanske medier.



Crutchers bil var gået i stå midt på vejen. Man ser ham i optagelsen gå med armene over hovedet tilbage til sin bil med to politifolk med trukne våben lige efter sig.



Da han når hen til sin bil, rækker han ind efter noget gennem forreste sidevindue. På det tidspunkt befinder der sig fire politifolk med trukne skydevåben ved bilens bagende.



Crutcher bliver ramt af en strømpistol og lige efter af et enkelt pistolskud. Det er ikke muligt at se, hvem af politifolkene der skyder.



Man kan se ham ligge blødende på vejen, og politifolkene foretager sig tilsyneladende ikke noget det næste minut, mens han forbløder, skriver The Washington Post.



/ritzau/