Overraskende mange har gjort krav i boet efter Bios-konkurs

Det tidligere ambulanceselskab i Region Syddanmark, Bios, er en eftertragtet vare. I hvert fald har knap 200 kreditorer gjort krav i boet, efter selskabet gik konkurs den 27. juli. Det oplyser DR Fyn.



"Det er i overkanten af, hvad jeg havde forventet på nuværende tidspunkt," siger Jan Bruun Jørgensen, kurator og advokat, Andersen Partners til DR Fyn.



Det er både tidligere medarbejdere, stationsudlejere og leverandører, der har henvendt sig. Flere af henvendelserne vil dog blive trukket tilbage, når man har fået dækning for sin løn eller styr på de 40 lejemål i regionen, mener Jan Bruun Jørgensen.



De to kuratorer overtog boet efter Bios midt i august, og der er endnu ikke overblik over beløbet, som kreditorerne har gjort krav på. Særligt reddernes løn er uklar, for Region Syddanmark har ikke besluttet, om man vil anke Lønmodtagernes Garantifonds (LG) afgørelse.



Fonden afviste tidligere i september at dække medarbejdernes tabte løn med begrundelsen, at regionen havde ageret virksomhedsejer langt før, Bios gik konkurs. Dermed var der tale om en virksomhedsoverdragelse, hvor LG ikke dækker.



En anden vigtig brik i Bios-boet er afgørelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der netop nu undersøger, hvorvidt Falck gjorde det besværligt for Bios at overtage ambulancedriften tilbage i september 2015.



"Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen når frem til, at Falck har misbrugt sin position på det danske marked, skal vi se på, om vi kan gøre krav på økonomisk erstatning," siger Jan Bruun Jørgensen til DR Fyn.



Han vurderer, at styrelsens afgørelse først kommer til næste år.







/ritzau/