Medier: Præsident Bush vil stemme på Clinton

Endnu en prominent republikaner vender nu sit parti ryggen, når USA's næste præsident skal findes til november.



Således skriver Politico og The Guardian, at landets 41. præsident, George H.W. Bush, der desuden er far til George W. Bush, har besluttet sig for at stemme på demokraten Hillary Clinton frem for den omdiskuterede Donald Trump.



De to medier citerer et Facebook-opslag fra Kathleen Kennedy Townsend, søster til John F. Kennedy, der har mødtes med Bush og fortæller sine følgere, at sidstnævnte har fortalt, at han foretrækker Clinton.



Donald Trump har siden sin nominering som præsidentkandidat for republikanerne fået flere store partimedlemmer mod sig. Det gælder bl.a. kandidaten fra valget i 2012, Mitt Romney, der flere gange har tordnet mod forretningsmanden.