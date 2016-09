Muslimske friskoler gør elever bedre end folkeskoler

Tosprogede elever med ikkevestlig baggrund på muslimske friskoler får markant bedre karakterer ved afgangsprøven i 9. klasse end tosprogede elever med samme baggrund i folkeskolen.



En analyse fra den politisk uafhængige tænketank Kraka viser, at forskellen på elevernes afgangsprøvekarakterer er 1,4 karakterpoint - fra 4,6 i gennemsnit i folkeskolen til 6,0 på muslimske friskoler.



Det skriver Politiken tirsdag.



"Mange har en idé om, at muslimske friskoler er et sted, hvor man kun læser i koranen, og at det skader integrationen," siger Nicolai Kaarsen. Han er ledende økonom i Kraka og medforfatter til analysen.



"Politikerne og folkeskolerne kan tage bestik af den her viden, og måske kan de lære noget af de muslimske friskoler," tilføjer han.



Også på sigt klarer eleverne fra landets 20 muslimske friskoler sig bedre. 28 procent af eleverne har gennemført en ungdomsuddannelse tre år efter 9. klasse. Til sammenligning gælder det for 21 procent af tosprogede børn med samme baggrund i folkeskolen.



Analysen bygger på data fra 29.000 efterkommere og indvandrere, som stammer fra 17 ikkevestlige lande, der afsluttede 9. klasse i perioden fra 2007 til 2014. Heraf har 1634 gået på en muslimsk friskole.



Niels Egelund, der er skoleforsker og professor ved DPU, Aarhus Universitet, har besøgt muslimske friskoler og stået i spidsen for Pisa København, der blandt andet testede tosprogede elever i 9. klasse.



Han forklarer muslimske friskolers gode resultater med en udpræget disciplin, som ikke findes i folkeskolen.



"Der er en helt fundamentalt anderledes respekt og en ro, som også ses i andre frie grundskoler. Eleverne ser i højere grad lærerne som en autoritet, og du ser ikke udadreagerende elever og forstyrrelser i undervisningen," siger han til Politiken.



Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, mener derimod, at den allervigtigste faktor er forældrenes opbakning til elevernes skolegang.



"Når børn går på en friskole, går forældrene jo aktivt ind og bakker op om deres skolegang," siger Anders Bondo Christensen.



"Uanset om der er tale om muslimske børn eller danske børn, så har vi mere motiverede børn, der også lærer mere, hvis forældrene bakker skolegangen op," siger han.



/ritzau/