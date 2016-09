Danske F-16-fly deltog i fejlangreb mod syrisk militær

To danske F-16-fly var med i et angreb lørdag i Syrien, hvor det formodes, at den amerikanskledede militærkoalition mod Islamisk Stat ramte en syrisk militærposition ved en fejl og dræbte over 60 syriske soldater.



Det oplyser Værnsfælles Forsvarskommando på Forsvarets hjemmeside.



"Den internationale koalition mod ISIL (Islamisk Stat, red.) gennemførte den 17. september 2016 en række angreb på en formodet ISIL-stilling i området omkring Dayr Az Zawr i Syrien."



"To danske F-16-fly deltog sammen med andre nationers fly i disse angreb. Angrebet blev stoppet øjeblikkeligt, da der fra russisk side kom meldinger om, at en syrisk militær position var blevet ramt," skrives der.



Samtidig skriver Værnsfælles Forsvarskommando, at "det er naturligvis beklageligt, hvis koalitionen ved en fejl har ramt andet end ISIL-styrker".



Angrebet kostede ifølge det russiske militær mindst 62 soldater fra den syriske præsident Bashar al-Assads hær livet.



En anden anonym kilde sagde lørdag til Det Syriske Observatorium, en britisk baseret organisation som overvåger situationen gennem kilder på landjorden, at omkring 80 soldater blev dræbt i angrebet, som blev udført af den amerikanskledede koalition.



Koalitionen indleder nu en undersøgelse af angrebet.



Samtidig siger den danske forsvarsminister Peter Christensen (V) i en skriftlig kommentar til Ritzau, at han er sikker på, at forsvaret vil bidrage til undersøgelsen.



"Det er dybt beklageligt, hvis koalitionen ved en fejl har angrebet en syrisk militærposition. Koalitionen vil derfor nu også undersøge forløbet nærmere. Jeg har fuld tillid til, at forsvaret vil gøre deres for at bidrage til koalitionens undersøgelser."



"Fra dansk side fortsætter vi den vigtige indsats med at bekæmpe ISIL," siger ministeren.



Værnsfælles Forsvarskommando har ikke flere kommentarer på nuværende tidspunkt.



