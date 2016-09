USA undersøger tre angreb på 24 timer for rød terrortråd

Amerikanske efterforskere undersøger, om der en mulig sammenhæng mellem to bomber, som lørdag eksploderede i New York og New Jersey.



Ligeledes lørdag stak en mand ni personer med en kniv i et indkøbscenter i byen St. Cloud i Minnesota. Gerningsmanden blev skudt og dræbt af en betjent.



Om de tre angreb kan sættes i forbindelse med det, der i USA betegnes som terroristgrupper, er ved at blive efterforsket, skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.



Politichefen i St. Cloud sagde søndag, at intet tyder på en sammenhæng mellem knivangrebet og eksplosionerne i New York.



Islamisk Stat hævdede via sit nyhedsbureau søndag ifølge Reuters, at manden bag knivangrebet var "soldat" fra den militante gruppe.



Under angrebet nævnte han Allah. Han spurgte før angrebet mindst en person, om han var muslim.



To lokale aviser har identificeret den mistænkte. Der er tale om en 22-årig mand med somalisk baggrund. Født i Afrika, men bosiddende i USA de seneste 15 år.



FBI oplyser, at det efterforsker angrebet som en "mulig terrorhandling".



På den amerikanske østkyst eksploderede to hjemmelavede sprængladninger.



Lørdag formiddag gik en rørbombe af kort før et motionsløb til ære for amerikanske marinesoldater. Ingen kom til skade.



Lørdag aften rystede en eksplosion Manhattan i New York. Braget kom fra en bombe, der menes at være blevet efterladt i en affaldscontainer. 29 mennesker kom til skade.



Få gader derfra fandt politiet endnu en mistænkelig bombelignende genstand, som politiet fik uskadeliggjort.



Begge bomber var fyldt med metalstykker, skriver The New York Times.



Videoovervågning fra området viser, at en person er set komme gående med en rejsetaske i nærheden af det sted, hvor den første eksplosion fandt sted.



Cirka ti minutter senere dukker den samme mand op på det sted, hvor den anden mistænkelige genstand blev fundet. Her efterlader han sin taske ifølge CNN.



Myndighederne mener ikke, at lørdagens tre hændelser var koordineret, skriver flere medier.



Ingen personer er anholdt i forbindelse med lørdagens bombeeksplosioner.



/ritzau/