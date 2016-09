Susanne Bier snupper Emmy-pris: Jeg er rystet og lykkelig

Succesinstruktøren Susanne Bier har natten til mandag vundet en Emmy-statuette for bedste instruktør for miniserien "Natportieren".



Dermed skriver hun historie som den første danske instruktør, der har vundet både en Oscar og en Emmy, efter at hun i 2011 vandt en Oscar-statuette for "Hævnen" i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film.



"Jeg er rystet og meget lykkelig. Jeg havde virkelig ikke regnet med det," siger Susanne Bier efter prisoverrækkelsen på en telefon fra Los Angeles.



"Det er helt vanvittigt, så stort det her er. Der er så mange fantastiske shows. Jeg vil sige, at Oscar er lidt mere elegant, og det her er meget bredere."



Susanne Biers pris for "Natportieren" er en såkaldt Primetime Emmy. I modsætning til en Daytime Emmy gives den ældre og mere omtalte Primetime Emmy til programmer, der bliver sendt om aftenen.



"Det føles meget ærefuldt," siger hun.



Ifølge den danske instruktør har der de seneste år været lige så meget prestige forbundet med at lave tv, som der tidligere udelukkende har været med at lave spillefilm.



"Når man sidder her i salen (The Microsoft Theater i Los Angeles, red.), så er der en helt masse fantastiske stjerner, som bare for fem år siden aldrig ville lave tv, men som nu alle sammen er med i tv," siger hun.



Om Biers Emmy-statuette betyder, at hun nu skal til at lave mere tv, ved hun endnu ikke.



"Det har jeg ikke besluttet mig for endnu," siger hun.



"Natportieren" var nomineret til i alt 12 Emmy-statuetter, herunder i kategorier som bedste mandlige hovedrolle, bedste mandlige og kvindelige birolle samt bedste miniserie.



Det er 68. gang, at den prestigefyldte Emmy-pris bliver uddelt.



Kun én anden dansker kan prale af at have vundet både en Oscar og en Emmy. Det er filmproduceren Tivi Magnusson, som vandt en Oscar for kortfilmen "De nye lejere" i 2010, og i 1999 vandt han en Daytime Emmy for filmen "Øen i Fuglegaden".



