Mindst 29 er såret i kraftig eksplosion på Manhattan

En kraftig eksplosion har lørdag aften lokal tid såret mindst 29 personer på Manhattan i New York. Det oplyser storbyens brandvæsen ifølge CNN. Ifølge myndighederne blev eksplosionen formentlig forårsaget af en sprængladning.



CNN beretter, at en af de tilskadekomne er i kritisk tilstand. Ud på natten lokal tid er der stadig spærret af i en del af området, hvor eksplosionen chokerede beboerne og folk på gaden omkring klokken 20.30 lørdag aften (02.30 dansk tid, red.).



Mange ambulancer og brandslukningskøretøjer blev kaldt til området. Nogle timer senere lørdag aften blev der fundet en anden mistænkelig genstand i kvarteret nogle gader væk.



En trykkoger forbundet med ledninger til en mindre genstand, der ligner en mobiltelefon indbundet i gaffatape, undersøges af politiet.



Årsagen til eksplosionen, der fandt sted tæt på krydset mellem 6th Avenue og West 23rd Street, er ikke fastslået.



Men den indledende efterforskning peger i retning af, at eksplosionen skyldtes en sprængladning, der var placeret i en affaldscontainer. Det oplyser politikilder til Reuters.



Folk fra politiet og brandvæsnet ankom i stort antal til stedet, fremgår det af et tweet fra New Yorks politi, NYPD.



Også storbyens antiterrorenhed og forbundspolitiet, FBI, er på sagen.



Eksplosionen var så kraftig, at den rystede de omkringliggende bygninger, fortæller øjenvidner.



"Der lød et højt brag, og hele vores lejlighed rystede," siger Neha Jain, der bor i kvarteret Chelsea, hvor eksplosionen fandt sted.



"Alle vores billeder faldt på gulvet, og derefter hørte jeg folk skrige," fortæller hun til tv-stationen NBC News.



Fotografier, der er lagt ud på sociale medier, viser en affaldscontainer, som lader til at være krøllet sammen i braget.



Det er den anden eksplosion lørdag i det østlige USA. Tidligt lørdag morgen eksploderede en rørbombe, kort tid før et motionsløb i New Jersey skulle skydes i gang.



Det hjemmelavede aggregat var placeret i en skraldespand, der stod langs den rute, som de omkring 5000 deltagere skulle ud på, skriver NBC New York.



I skraldespanden er der fundet to tilsvarende rørbomber, som ikke gik af.



Ingen personer kom til skade ved eksplosionen, men arrangørerne besluttede at aflyse løbet. New Yorks politi siger, at der ikke synes at være forbindelse mellem sprængningerne i New York og New Jersey.



/ritzau/