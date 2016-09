Det sker i dag

Her er tre ting, som det kan være oplagt at følge med i mandag:



Opvarmning til Yellen

Det er godt nok først i morgen, at Federal Reserve tager hul på sit to-dages rentemøde, der skal munde ud i en beslutning om rentehop eller ej - og et bud på, hvordan den amerikanske centralbank ser på verden. Men vi tager det med i dagens menu, fordi investorer over hele verden sidder helt ude på kanten af stolen. Markederne er stærkt volatile på grund af usikkerheden og en stribe sløje nøgletal fra USA. Senest har det vigtige detailsalg skuffet kraftigt. Børsen Play varmer op til mødet med en stribe relevante indslag allerede i dag.



Lundbeck og Dong i europæisk topindeks

Der er debut til to danske virksomheder i det europæiske topindeks Stoxx 600, der tæller 600 toneangivende aktier i Europa. De to udvalgte er medicinalkoncernen Lundbeck og til energikoncernen Dong Energy.



Ny strategi for turisme

Hvordan får vi flere turister til Danmark? Det forsøger V-regeringen at give et svar på, når den i dag lancerer en ny national strategi for dansk turisme. Det er erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V), der vil løfte sløret for strategien, og det vil han gøre i en af Danmarks allerstørste turistmagneter, nemlig Legoland. Pressemødet går i gang klokken 12.00.