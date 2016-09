Pressenævnet kritiserer Hesalight-artikler

I en artikelserie om Hesalight gav Børsen indtryk af, at Hesalight var sat til salg og skulle børsnoteres i USA. Ingen af delene er korrekt. Den administrerende direktør er heller ikke tiltalt i en korruptionssag i Kosovo. Børsen bringer her efter krav fra Pressenævnet Hesalights genmæle.Børsen har i en serie artikler februar og marts 2016 bragt en række oplysninger om Hesalight A/S. Nogle af artiklerne var behæftet med fejl.Over for disse oplysninger bemærkes det:På forsiden af Børsen den 17. februar 2016 oplyses det, at Hesalight er sat til salg.Hesalight var ikke til salg og har aldrig været det, hvilket var blevet oplyst til Børsen.På forsiden af Børsen 15. marts 2016 oplyses det, at ”Forchhammer skal hjælpe Hesalight på børsen i USA”.Dette er ikke korrekt, og historien dementeres af Hesalight A/S samme dag, men Børsen fastholder historien.Hesalight A/S skal ikke på børsen i USA.I en artikel den 16. marts 2016 bragte Børsen i online udgaven historien ”Hesalight-direktør tiltalt for korruption”. Artiklen er forsynet med et foto af Lars Nørholt, hvilket kan give indtryk af, at direktør Lars Nørholt er involveret i en korruptionssag i Kosovo.Dette er ikke korrekt.Der er tale om en af HesalightA/S’ medarbejdere i Kosovo, der sammen med andre medarbejdere i andre virksomheder i Kosovo, er sigtet i forbindelse med en lokal udbudssag.Pressenævnet har herudover kritiseret Børsen for artiklen ”Danske statsmidler kan være indblandet i korruptionssag”.Børsen har hverken dokumenteret eller sandsynliggjort, at danske statsmidler skulle være indblandet i korruptionssagen i Kosovo.Pressenævnet har pålagt Børsen at bringe ovennævnte meddelelse og kritiseret, at dele af Børsens omtale i februar og marts gav et forkert indtryk.Andre punkter i artikelserien er ikke kritiseret.Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: pressenaevnet.dk