Det sker i dag

Her er nogle af ting på nyhedsfronten, som det er værd at holde øje med i løbet af fredagen.



Store boligejer-dag



De danske boligejere har god grund til at følge med i nyhederne. Klokken 9.00 lancerer erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) en rapport fra et ekspertudvalg, der skal finde veje til at gøre det lettere og billigere for boligejerne at skifte realkreditinstitut. Bidragssatserne er banket i vejret i de senere år, og forbrugerne klager over mangelen på reel konkurrence. Alligevel står det lidt i skyggen af det store brag i næste uge, hvor V-regeringen - formentlig - vil præsentere sit udspil til en helt ny boligbeskatning.



Statsministeren til topmøde



Lars Løkke Rasmussen rejser fra Wien til Bratislava i dag for at deltage i et uformelt EU-topmøde. Det er især ”hvad skal vi gøre efter brexit”, der er på dagsordenen. Løkkes budskab til de øvrige ministre? ”Der er brug for et slankere og mere fokuseret EU, der leverer løsninger på fælles problemer,” siger statsministeren.



Opvarmning til landsmøder



Både Dansk Folkeparti og De Radikale afholder landsmøder i weekenden. Begge partier har været ude med meget stærke signaler - DF vil lave politik med V og S, og De Radikale nikker ja til meget store dele af V-regeringens 2025-reformer. Men der kan komme flere signaler i dag forud for landsmøderne.

