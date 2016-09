Der er flere spændende ting på tapetet denne torsdag - se her, hvad du bør holde øje med.



Hvor meget spøger brexit?



I dag kommer der tal for det britiske detailsalg i august. Det skal blive spændende, for hvor sommersalget blev holdt oppe af turister, der jublede over det stærkt svækkede pund, så skal Storbritannien nok mere til at klare sig selv nu. Samtidig er der en ny rentemelding på vej i dag fra den britiske centralbank, der har flirtet med nye pengepolitiske lempelser.



Og holder USA dampen oppe?



Der er også nye tal for detailsalget i USA. Efter en sløj runde nøgletal den seneste måned hungrer de amerikanske investorer til gode nyheder, især når Federal Reserve ser ud til snart at trykke på renteknappen. Det er de amerikanske forbrugere, der driver væksten. Men gør de stadig det i august? Det ved vi klokken 14.30.



Løkke i Wien



Den danske statsminister skal til Østrig, hvor han mødes med kansler Christian Kern. Og dagen efter går turen til et uformelt topmøde i Bratislava, Slovakiet. Emnerne er migrationspres og tiden efter det britiske EU-exit.



Regnskab fra Flügger



Den danske malingkoncern Flügger, der kører med skævt regnskabsår, er klar med tal for første kvartal.