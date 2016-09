Det sker i dag

Relateret indhold Artikler

Her er tre af onsdagens største begivenheder, som det kan være værd at holde et vågent øje med:



Nationalbanken klar med rapport

Dagens store begivenhed finder sted i Havnegade 5 i København klokken 10.30, når Nationalbankens direktør Lars Rohde går på podiet og fremlægger sit syn på rigets tilstand. Den nye kvartalsrapport vil vanen tro komme med et bud på det danske vækstbillede, men endnu mere spændende bliver det at læse kapitlet om boligpriser og boligskatter. Om bare en uges tid fremlægger V-regeringen nemlig sit forslag til, hvordan de danske boligejere skal beskattes efter 2020, hvor der ikke længere er sat penge af til et skattestop.



B&O møder aktionærerne

Så er der generalforsamling i Bang & Olufsen. En af de store ting på dagsordenen er, at den kinesiske rigmand Qi Jianhong, der nu ejer en femtedel af B&O, vil have sin forretningspartner Ivan Tong placeret i bestyrelsen. Qi Jianhong har meldt ud, at han ønsker at overtage hele det kriseramte danske elektronikklenodie på sigt - hvis prisen er rigtig. Generalforsamlingen starter klokken 16.30.



Juncker på talerstolen

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, kommer med sin ”State of the Union”-tale klokken 9. Hvordan synes EU mon selv, at det går i EU?