Det sker i dag

Aktiefald - hvad nu?



Aktierne vendte snuden nedad i går over det meste af verden - og også i Danmark. Nogle økonomer begynder så småt at tale om risiko for en korrektion.



Børsen Play ser nærmere på, hvordan man som investor kan beskytte sig mod yderligere kursfald på markederne.



Jakob Greisen, porteføljemanager i Carnegie Asset Management, fortæller om globale aktier og giver forslag til nogle stabile aktier, som ligger i havn under en storm, og Domenick Beskos, chefstrateg hos Momentum Markets, vurderer, hvordan man som investor bedst beskytter sig mod fald.



Temperaturmåling i Kina



Tirsdagen starter med en pejling af, hvor meget ild der er i den kinesiske drage lige nu. Allerede klokken 4 i nat kom der tre vigtige nøgletal klar: Industriproduktion, detailsalg og investeringer.



Der har længe været tegn på, at det kinesiske vækstlokomotiv har mistet fart, og dagens tal vil gøre investorer verden over klogere.



...og i Tyskland



Klokken 11.00 kommer den såkaldte ZEW-måling, hvor 350 økonomer og analytikere giver deres vurdering af den økonomiske fremtid i Tyskland over det næste halve år.