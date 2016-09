Tesla lancerer ny teknologi til autopilot

Seks måneder efter, at Teslas autopilot forårsagede et biluheld, der satte stort spørgsmålstegn ved funktionens sikkerhed, afslører selskabet nu brug af ny teknologi. Tesla vil hovedsageligt basere automatpilotens funktion på radarsensorer i stedet for som tidligere på kamerabilleder.



Det skriver Financial Times.



- Mit personlige gæt er, at det sandsynligvis tredobler sikkerheden. Jeg må understrege, at det dog ikke betyder perfekt sikkerhed, perfekt sikkerhed er virkelig et umuligt mål, udtaler Teslas topchef, Elon Musk, ifølge avisen.



Udviklingen af Teslas autopilots sikkerhed lanceres samtidig med, at myndigheder har øget fokus på selskabet efter det fatale uheld i maj, hvor en Tesla bil under automatpilot kørte ind i en lastbil, uden at bremserne blev trukket.



Brugen af radarsensorer vil gøre det nemmere for systemet at identificere metalliske objekter. Desuden er det muligt at identificere gennem tåge, sne og støv, hvilket det ikke var med kamerabilleder. Dog har sensorerne problemer med at opfange store, bløde objekter såsom dyr.



Opdateringen af Teslas automatpilot vil blive implementeret på verdensplan inden for de kommende to uger. I forbindelse med opdateringen, vil Tesla også aktivere et nødbremsesystem, der også virker, når biler ikke kører på automatpilot, for at reducere risikoen for uheld.



/ritzau/FINANS