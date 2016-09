Relateret indhold Tilføj søgeagent Eniro Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Eniro

Når Krak-kortene og de lokale telefonbøger udkommer i 2017, bliver det den sidste årgang på tryk. Det oplyser Eniro, der står bag produktionen af kort- og telefonbøgerne.



I stedet flyttes kortene og telefonbøgerne over på internettet. Det skyldes, at annoncørerne, der finansierer bøgerne, i stigende grad er blevet mere interesseret i at figurere på computerskærme frem for på trykt papir.



Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.



Den sidste årgang af vejvisere og telefonbøger fra Eniro vil bestå af 39 titler i Danmark samt 94 titler i Sverige og 55 i Norge.



Ifølge Eniros egne tal er det særligt Danmarks nordiske naboer, der har mistet interessen for at bladre i papirudgaverne af bøgerne.



Mens 35 procent af den voksne befolkning i Danmark benytter enten kort- eller telefonbøgerne, er den andel kun 13 procent i Sverige og 18 procent i Norge.



Med udfasningen af de fysiske udgaver af bøgerne nedlægger Eniro også 12 stillinger i hele koncernen.



/ritzau/