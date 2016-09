Relateret indhold Artikler

Tirsdag 11. september 2001 kaprer 19 al-Qaeda-krigere fire passagerfly i USA. To af flyene flyver ind i World Trade Center i New York og får de to tvillingetårne til at styrte sammen.



Et tredje fly flyver ind i det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon. Det sidste styrter ned på en mark i Pennsylvania.



Det totale antal dræbte er 2996: 246 passagerer på de fire fly plus de 19 flykaprere, 2606 i New York i World Trade Center samt på jorden og 125 i Pentagon.



Her er, hvad der skete på dagen lokal tid:



7.58: American Airlines flynummer 11 letter fra Boston mod Los Angeles med 92 om bord. Boeing 767'eren kapres efter start og dirigeres mod New York.



8.14: United Airlines flynummer 175 letter fra Boston mod Los Angeles med i alt 65 om bord. Også dette Boeing 767 kapres og dirigeres mod New York.



8.21: American Airlines flynummer 77 letter fra Dulles Lufthavn i Washington mod Los Angeles. Boeing 757'eren har 64 om bord og kapres efter start.



8.42: United Airlines flynummer 93, en Boeing 757, letter fra Newark, New York, mod San Francisco med 44 om bord.



8.40: Myndighederne får mistanke om flykapringer af American 11 og United 175.



8.46: American Airlines 11 flyver ind i det nordlige tårn i World Trade Center.



9.03: United Airlines 175 rammer det sydlige tårn i World Trade Center.



9.08: Al flyvning til, fra og over New York indstilles.



9.21: Alle broer og tunneler til Manhattan lukkes.



9.24: Mistanke om flykapring af American Airlines 77.



9.26: Alle civile flyafgange i USA indstilles. Militæret går i alarmberedskab.



9.29: Præsident George W. Bush er i Florida og siger, at der har været en national tragedie.



9.37: American Airlines 77 flyver ind i Pentagon.



9.43: Det Hvide Hus og Capitol Hill evakueres.



9.45: Luftfartsmyndighederne beordrer alle civile fly til at lande i nærmeste lufthavn.



9.57: Passagerer på United 93 gør modstand mod flykaprerne.



9.59: Sydtårnet i World Trade Center kollapser.



10.03: United 93 styrter ned på en mark i Pennsylvania.



10.13: FN-bygningen i New York evakueres.



10.28: Nordtårnet i World Trade Center begynder at kollapse.



11.00: Lower Manhattan evakueres.



13.00: Præsident George W. Bush beordrer USA's militær i højeste beredskab verden over og siger, at friheden er blevet angrebet, og at de skyldige vil blive jagtet.



Bush skriver, før han går i seng, i sin dagbog: "Det 21. århundredes Pearl Harbor skete i dag ... Vi mener, det er Osama bin Laden".



