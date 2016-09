15 år efter 9/11-angreb er USA i evig krig

Søndag er det 15 år siden, at USA oplevede en national katastrofe, da 19 al-Qaeda-medlemmer kaprede fire passagerfly og forvandlede dem til dødbringende missiler.To af flyene fløj ind i skyskraber-komplekset World Trade Center i New York og fik de to enorme tvillingetårne til at styrte i grus.Et tredje ramte det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, mens det fjerde styrtede ned på en mark i Pennsylvania, efter at passagerer overmandede flykaprerne.Selv om præsident Barack Obama arbejder hårdt for at bringe USA tættere på den muslimske verden, kommer han til at efterlade USA i en tilsyneladende endeløs konflikt mod islamister både hjemme og i udlandet, når han stempler ud af Det Hvide Hus.Det vurderer flere eksperter, blandt andre direktør på Center for Middle East Policy på Brookings Institution i Washington Tamara Cofman Wittes."Truslen fra islamistisk terror har tvunget præsident Obama til at engagere sig militært i Irak igen og siden også i Syrien og Libyen.""Krigene i Mellemøsten, radikalisering via nettet og en række angreb i europæiske og amerikanske byer har gjort det meget svært at se bort fra en global krig mod terror selv 15 år efter 9/11," skriver hun i et indlæg på World Economic Forums hjemmeside.15 år efter tvillingetårnene i New York faldt, siger Barack Obama, at terrortruslen mod USA har "udviklet sig". Det sker med henvisning til angreb udført af såkaldte ensomme ulve."Vi vil forblive ubarmhjertige i kampen mod terrorister som al-Qaeda og Isil (Islamisk Stat, red.). Vi vil tilintetgøre dem. Og vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at beskytte vores fædreland," sagde Obama lørdag.Siden 2001 er budgettet for CIA, FBI og National Security næsten fordoblet."Den trussel, som, tror jeg, vil fylde det meste hos FBI de næste fem år, vil være konsekvenserne af tilintetgørelsen af kalifatet," sagde FBI-direktør James Comey tidligere på ugen med henvisning til Islamisk Stat.Ifølge en undersøgelse af Pew Research Center frygter 40 procent af amerikanerne, "at sandsynligheden for, at terrorister vil udføre endnu et stort angreb mod USA er større nu end i tiden omkring 9/11-angrebet".Det er den højeste andel siden 2002./ritzau/AFP