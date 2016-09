Samsung beder kunder stoppe brug af Galaxy Note 7

Relateret indhold Tilføj søgeagent Samsung Electronics Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Samsung Electronics FAKTA

Samsung beder nu sine kunder om at stoppe med at bruge teknologigigantens nye smartphone Galaxy Note 7. Det skriver nyhedsbureauet dpa.



Opfordringen kommer efter endnu flere rapporter om fejlbehæftede batterier, der bryder i brand eller eksploderer under opladning.



Fredag meddelte Samsung, at man tilbagekalder alle fejlbehæftede telefoner og erstatter dem. Det gælder både de fejlbehæftede telefoner, der er nået ud til forbrugerne og de, der står på butikshylderne.



I en pressemeddelelse lørdag skriver selskabet, at brugerne skal lade være med at bruge telefonen, indtil de kan få den byttet til en telefon med et sikkert batteri. Kunder kan indlevere deres telefoner fra 19. september, skriver Samsung.



I meddelelsen skriver Samsung, at der kun er fundet et fåtal af eksploderende batterier.



- Men fordi vores kunders sikkerhed er en absolut prioritet hos Samsung, har vi stoppet alt salg af Galaxy Note 7, skriver selskabet.



De seneste dage har flere flyselskaber bedt deres passagerer om hverken at tænde eller oplade deres Galaxy Note 7-telefoner i flyet.



Der er solgt omkring 2,5 millioner Galaxy Note 7 siden lanceringen for godt to uger siden.



Analytikere vurderer ifølge nyhedsbureauet Reuters, at tilbagekaldelsen samlet set kan komme til at koste Samsung op mod fem milliarder dollar eller godt 33 milliarder kroner.



Samsungs Galaxy Note 7 skulle have været sat til salg i danske butikker fredag, men salget er blevet udskudt grundet de eksploderende batterier.



I den forbindelse oplyste Samsungs landechef i Danmark, Claus Holm, at telefonselskabet skal hente nye batterier til Danmark fra Sydkorea. Han regner med, at telefonen er klar til salg med nye batterier i fra 1. oktober.



/ritzau/