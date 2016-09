15 dræbt og 70 kvæstet ved brand på fabrik i Bangladesh

Mindst 15 mennesker er lørdag blevet dræbt og omkring 70 kvæstet ved en voldsom brand i en emballagefabrik i Bangladesh, oplyser politi og embedsmænd.



"Antallet af dræbte er steget til 15, og 70 er kvæstet," siger Parvez Mia, som er læge på et statsdrevet hospital nær ulykkesstedet.



"De fleste af de kvæstede er svært forbrændt. De værste tilfælde sendes videre til hospitaler i hovedstaden Dhaka," siger han og antyder, at adskillige har livstruende kvæstelser.



Politiet frygter, at der stadig kan være mange arbejdere fanget inde i den fire etager høje fabriksbygning.



Brød ud om morgenen



Fabrikken ligger i industriområdet Tongi, 20 kilometer nord for Dhaka.



"Branden brød ud om morgenen efter en eksplosion, lige som dagens arbejde skulle til at begynde, siger Mohammad Akhtaruzzaman fra det lokale brandvæsen.



Der befandt sig omkring 100 mennesker i bygningen, da branden brød ud.



"Branden er stadig ikke under kontrol, siger politiinspektør Sirajul Islam.



Kemikalier er måske oplagret i fabrikkens stueetage. Det kan være forklaringen på, at branden spredte sig hurtigt, siger politifolk.



Laver plastikemballage



Fabrikken fremstiller plastikemballage til fødevarer - blandt andet til chips.



Dårlig brandsikring på fabrikker er normalt i Bangladesh. I 2013 døde flere end 1100 arbejdere i et bygningskollaps. Ulykken betegnes som landets værste industrielle katastrofe nogensinde.



Ifølge nyhedsbureauet AFP opstod lørdagens brand som følge af en eksplosion i en dampkedel.



/ritzau/AFP