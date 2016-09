Opdateret kl. 19.43 - Der skal med det samme sættes en stopper for den hastigt optrappede situation efter Nordkoreas atomprøvesprængning fredag.



Det mener FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, der udtaler sig til pressen på vej ind til et hasteindkaldt møde i FN's Sikkerhedsråd.



Sikkerhedsrådet er fredag aften samlet til møde i FN-hovedkvarteret i New York.



Ban Ki-moon understreger, at han fordømmer den underjordiske atomprøvesprængning, som fandt sted i Nordkorea tidligt fredag. Han siger, at Sikkerhedsrådet må enes om "en passende reaktion".



Generalsekretæren omtaler sprængningen som "endnu et uforskammet brud på Sikkerhedsrådets resolutioner".



Den seneste atomprøvesprængning er den femte og kraftigste i Nordkorea inden for det seneste årti.



Sprængningens styrke matchede næsten atombomben over Hiroshima i 1945.



Nordkorea har været under FN-sanktioner siden den første atomprøvesprængning i landet i 2006. Og så sent som i marts i år strammede FN sit greb om landet ved hjælp af hårdere sanktioner.



Det skete, efter at Nordkorea i januar gennemførte sin fjerde atomprøvesprængning og i februar affyrede en langdistanceraket.



Tidligere denne uge lovede Sikkerhedsrådet at tage "yderligere væsentlige skridt" for at bremse optrapningen i Nordkorea.



Mens nabolandet Japan har efterlyst flere sanktioner, har Kina på den anden side påpeget, at man med en hårdere linje over for Nordkorea risikerer at øge spændingerne på den koreanske halvø.



/ritzau/Reuters/AFP